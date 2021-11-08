/660411/خسائر-فادحة-للزمالك-على-أثر-مباراة-القمة-أمام-الأهلي

توالت الخسائر على نادي الزمالك عقب مباراة القمة أمام الأهلي، في اللقاء الذي فاز به النادي الأحمر 5/3، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

أزمة فنية

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.

عدم الإستقرار

وثاني الخسائر عدم الإستقرار، مع أقتراب شائعات حول رحيل كارتيرون خاصة بأنه تم ترشيحه لتدريب السد القطري بعد رحيل تشافي عن السد لتدريب برشلونة. وعلم موقع دوت الخليج أن كارتيرون ذهب لقضاء فترة الإجازة في الإمارات ولم يذهب إلى فرنسا مباشرة.

لتزداد التكهنات حول مصيره، بأنه غير مسار سفره للتفاوض مع إدارة السد، خاصة في حالة عودة مرتضى منصور ستكون الأمور غير مستقره بينهم.

غرامات على الزمالك

تريم نادي الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعي للاعبين والجهاز الفني أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفي.

ويوجد عقوبة جديدة ستضاف على الزمالك بسبب إلقاء الكرة في الملعب أثناء اللعب، وغرامتها 50 ألف جنية، وكان ألقى أحد من الجهاز الفني الكرة إلى أرض الملعب أثناء تنفيذ الأهلي لركلة الجزاء التي أحرزها علي معلول بعدما تمت إعادتها بسبب دخول اللاعبين الـ18 قبل لعب الكرة.

الزمالك يستقر على تعيين مدرب عام

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي و عبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم للجهاز الفني.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.