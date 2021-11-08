الأوقاف: حل مجلس إدارة أى مسجد لا يلتزم بضوابط التبرعات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن القطاع سيحل أى مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد.





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