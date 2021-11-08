الصحة العالمية: متحور هيهى غير موجود وليس له أهمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى متحور «هيهى»، قائلا: «هذا المتحور غير موجود وليس هناك متحور باسم مدينة أو بلد وغير معترف به فى منظمة الصحة العالمية».





وأضاف الدكتور جمال عصمت، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء فى المتحور عدة أمور، هى: سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح. وتابع: «لم يظهر متحور لكورونا بعد دلتا سوى متحور مو، ومنظمة الصحة العالمية بعد أول ظهور للكوفيد وكان البعض يطلق عليه الفيروس الصينى اعتبرته تنمرا وقررت أن المتحورات يتم تسميتها بالحروف والمتحورات لكوفيد دون استخدام الأسماء أو البلاد».

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