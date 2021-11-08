سامح شكرى: الولايات المتحدة تقدر أهمية قضية الحفاظ على الأمن المائى المصرى

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن هناك تقدير من الولايات المتحدة لأهمية قضية الحفاظ على الأمن المائى المصرى، كما تقدر الأسلوب المصرى فى استمرار الاستعداد للتفاوض والتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح البلدين ويحفظ حقوق مصر المائية وأمنها المائى.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء اليوم الإثنين، أن دور الولايات المتحدة فى مجلس الأمن يتيح لها استمرار التفاعل النشط من أجل التوصل إلى اتفاق، فأمريكا تعزز من فرص التوصل إلى الاتفاق وستقوم بدورها فى هذه المرحلة رغم التعقيدات المرتبطة بالأوضاع فى إثيوبيا. وأوضح وزير الخارجية، أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر نشاطا لتمارس ما لديها من قوة لإقناع الأطراف بما فيها إثيوبيا بأن تبدى الإدارة السياسية المواقف المرنة.

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