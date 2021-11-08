ننشر كلمة النائب العام في الجلسة الإفتتاحية بالمؤتمر الدولى لمكافحة الجرائم عبر الوطنية

ألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية أعرب في بدايتها عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية ودعمه لهذا المؤتمر الهام، واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة، وحرصه الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم، ولطالما عهدنا من الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للنيابة العامة المصرية وسائر الجهات والهيئات القضائية، مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي، دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري.

كما وجه الشكر لأصحاب المعالي وزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.