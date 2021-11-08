مستشار الرئيس للصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مصرى بلقاح كورونا بنهاية ديسمبر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة تستهدف الوصول إلى تطعيم 40 مليون مصرى بنهاية شهر ديسمبر المقبل خاصة مع تدفق اللقاحات الموجودة بما يغطى جميع المصريين، لافتا إلى البداية كانت فى الفئة الأولى بالتطعيمات مثل طلاب الجامعات، وطلاب الثانوية العامة واستكمال اعطاء اللقاحات لجميع الفئات التى لم تحصل على المصل.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، وصلنا إلى أكثر من 32 مليون جرعة منهم حوالى 11 مليون مواطن حصل على الجرعتين، متابعا: "تقريبا طعمنا بضع وعشرين مليون مواطن"، لافتا إلى أن اللقاح المستخدم للفئة العمرية من 12 إلى 18 مختلف فى الجرعة وفايرز هو المعتمد لهم.

وعن تطبيق قرار منع غير الحاصلين على اللقاحات من دخول مصالح الحكومة، رد قائلا: "القرار يحمى الموظفين ويحد من انتشار المرض ويحمى العاملين وهو قرار مجتمعى مهم ووقائى يحمى الجميع وكل المؤسسات الحكومية ستلتزم بهذا القرار وكله لصالح المواطنين والبلد، والدولة جاهزة لتطبيق قرار منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية".