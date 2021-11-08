عمرو أديب يقدم بلاغًا للنائب العام ضد الأهلي لاحتفاله بميلاد أبو تريكة

/660414/عمرو-أديب-يقدم-بلاغا-للنائب-العام-ضد-الأهلي-لاحتفاله-بميلاد-أبو-تريكة

تقدم الإعلامي المصري عمرو أديب ببلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي بسبب تهنئته لمحمد أبو تريكة لاعب فريق الكرة الأول المعتزل والمدرج على قوائم الإرهاب بعيد ميلاده.

دوت الخليج يرصد السبب وراء تقدم عمرو أديب ببلاغ للنائب العام ضد محمد أبو تريكة.

فتح عمرو أديب النار على النادي الأهلي بسبب احتفاله بعيد ميلاد لاعب فريق الكرة الأول المعتزل محمد أبو تريكة، متوجهًا ببلاغ للنائب العام من أجل وضع حد لهذا التجاوز.

عمرو أديب يفتح النار على النادي الأهلى

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية قناة «Mbc مصر»: "النادي الأهلي اللي مملوك للحكومة المصرية مينفعش يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة، أنت حاطط تهنئة لحد فاقد حسن السمعة".

وتابع: "أبو تريكة مدروج على قوائم الإرهاب، كده بقى الأهلى بيتعدى القضاء وبيقول أنا فوق الجميع.. أنتوا ازاي حاطينه من رموز الأهلي، لو في حد زي كده في أمريكا وفرنسا مبيتذكرش".

وأردف قائلًا: "دا راجل عمره ما عزى في ظابط مات، دا راجل كان بيزور إرهابي كرداسة.. هو أنتوا نسيتوا جثث ولادنا في سيناء، اوعوا تفتكروا أني بلعب كزمالك وأهلي".

عمرو أديب يقدم بلاغ للنائب العام ضد النادي الأهلي

واختتم حديثه ببلاغ للنائب العام قائلًا:"النادي الأهلي ياما يطلعلنا بيان يقولنا الحكاية أو يسبوها ويقولنا أن أبو تريكة برقبة مصر كلها، أن ببلغ النائب العام وبقوله النادي الأهلي بيرفع من شأن إرهابي".

النادي الأهلي يحتفل بعيد ميلاد محمد أبو تريكة

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد لاعب فريق الكرة الأول المعتزل محمد أبو تريكة، إذ يكمل الماجيكو اليوم السابع من نوفمبر، عامه الثالث والأربعين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" معايدة لنجم الفريق المعتزل

وكتب الحساب الرسمي للأهلي في معايدته الهتاف الشعبي والتاريخي لجماهير القلعة الحمراء لمحمد أبو تريكة: "يا يا يا يا يا تريــــــكة".

وتمنى الحساب الرسمي للأهلي لـ أبوتريكة عيد ميلاد سعيد، قائلًا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

مسيرة أبو تريكة الكروية بمصر

يذكر، أن أبو تريكة نجح مع الأهلي في تحقيق 7 بطولات دوري مصري و5 دوري أبطال إفريقيا وبطولتي كأس مصر، و4 كأس سوبر إفريقي و6 سوبر محلي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.