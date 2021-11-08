/660421/أحمد-موسى-يشن-هجوما-على-حكم-قمة-الأهلي-والزمالك-لهذا-السبب

تحدث الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، عن تصريحانت محمد عادل حكم مبارة القمة بين الاهلي والزمالك.

دوت الخليج وشن موسى هجوم حاد على حكم لقاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب هذه التصريحات المتعلقة فكرة الاحتواء في المباراة. أحمد موسى يشن هجوما على حكم قمة الأهلي والزمالك وأضاف أحمد موسى، أن تصريحات حكم لقاء النادي الأهلي والزمالك مع أحمد شوبير تدينه، موجها حديثه للحكم :"أنت مالك، وأنت كحكم ليس لك علاقة بدموع واحتواء". وتابع موسى، أنه كان يجب على محمد عادل أن يكون حاسم ويبتعد عن فكرة الاحتواء، مضيفا :"حكم مباراة القمة محمد عادل مش دوره يطبطب ويدلع". وتساءل :"لماذا نظر حكم مباراة القمة لتوتر لاعبي الزمالك وليس هذا هو دور الحكم ودوره الحياد والعدالة والإنصاف والمهنية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد موسى يشن هجوما على حكم قمة الأهلي والزمالك لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.