مدحت شلبي يكشف حقيقة إحالته للتحقيق بسبب تعليقه «زغلول معلول»

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دوت الخليج يكشف حقيقة إحالة الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق.

مدحت شلبي ينفي نبأ إحالته للتحقيق

أكد شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «Mbc مصر» أنه لم يتم إحالته للتحقيق كما أنه يستعد لتقديم حلقة جديدة ببرنامجه.

مدحت شلبي يفسر ما قصده من تعليق «زغلول معلول»

وعن ما قصده بتعليق «زغلول معلول» قال: "معناها كورة سريعة خفيفة الروح، لازم أثري الآذان بعبارات تحمس الناس.. كنت بعمل حالة، لأن لازم يبقى في متعة، أنا كمعلق المفروض أكون زي المطرب".

كان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، أصدر قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز»

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك.

مباراة القمة

وحقق الأهلي الفوز على مُضيفه الزمالك بنتيجة 5-3 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة 3 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بالتساوي مع بيراميدز وبفارق الأهداف، بينما احتل الزمالك المركز الخامس برصيد 6 نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي صاحب المركز الرابع.