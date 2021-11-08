/660416/أحمد-شوبير-لم-استدرج-محمد-عادل-للخروج-بتصريحات-مثيرة-حول-مباراة-القمة

تحدث أحمد شوبير عبر برنامجه على شاشة "أون تايم سبورت"، حول تصريحات محمد عادل الذي قام بتحكيم مباراة الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير أنه لم يستدرك محمد عادل حول التصريحات التي خرج بها أمس حول مباراة الأهلي والزمالك، وأنه خرج بتلك التصريحات بعفوية وحسن نية وتم فهمها بشكل خاطئ من البعض، وعلى أثر تلك التصريحات كتب النادي الأهلي بيان حول حفظ حقوقه عقب تصريحات محمد عادل.

وخرج محمد عادل بتصريحات بالأمس وقال “أون تايم سبورت”:"أصعب لحظات المباراة كانت بعد الهدف الثالث للأهلي، شعرت بتوتر لاعبي الزمالك خوفاً من خروج المباراة بنتيجة كبيرة، في السماعات مع الزملاء كنت بقولهم "دلوقتي احنا في مرحلة الإدارة"، سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة "كارت في كارت وطرد" ويبقى انت لم تحتوي اللاعبين".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

عقوبات الأهلي والزمالك

وجائت قرارات لجنة المسابقات كالتالي:- تغريم النادي الأهلي 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني واللاعبين البدلاء لملعب المباراة للاحتفال بالأهداف.

تغريم نادي الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعي للاعبين والجهاز الفني أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفي