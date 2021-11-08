/660417/بسبب-الرشوة-السجن-المشدد-10-سنوات-لرئيس-مصلحة-الضرائب-السابق

قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين مدحت خاطر،باصدار حكمها اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات ضد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق بالضافة إلى غرامة 674 ألف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ الرشوة.

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جدير بالذكر أن المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق ومعه خمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهمة قبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته.

السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق

وتم توجيه له تهمة استعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا واتهام الخمسة الاخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.