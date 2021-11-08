/660418/مدحت-شلبي-يعلق-على-زغلول-معلول-الزمالك-لم-يعترض-على-الجملة-في-نهائي-أفريقيا-وسوشيال-ميديا-الأهلي-شاطرين

أكد الإعلامي، مدحت شلبي، نعلق مباراة الزمالك والأهلي الماضية، أنه لم يتجاوز في حق أي أحد خلال أحداث المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" "لم أخطأ في حق نادي الزمالك مطلقا خلال التعليق على مباراة الأهلي، ومهنة التعليق لابد من التجديد حتى لا يصل للمستمع عدم التجديد ويقوم بتغيير القناة الصوتية".

وزاد "لم أتحامل على نادي الزمالك ولكن سير المباراة والأهداف هيا لتي سمحت بحدوث هذا التفاعل مع الأهداف، وأن السوشيال ميديا التابعة للنادي الأهلي "شطار" وبيعرفوا يسوقوا للشغل بتاعهم عكس جماهير الزمالك".

وتابع "في هدف مصطفي فتحي قولت "لا الشناوي ولا عشرة زي الشناوي يعرفوا يصدوا الكورة دي" والمعلق لازم يعمل حالة في التعليق، وكل شخص يتحدث بعد نهاية المباراة على حسب النتيجة النهائية، والسبب الرئيسي هو خروج النتيجة بهذا العدد الكبير من الأهداف".

وواصل "ألوم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك على تصريحاتة، وكان لابد أن يتحدث معي أو حسين لبيب رئيس النادي، وأوضح لهم ما حدث وأنه كل هذه دعابات فقط، من أجل عمل حالة خلال المباراة، وتحدثت بعد نهاية المباراة أن بطولة الدوري مازالت في بدايتها، وأن الشاطر اللي بيضحك في الأخر".

واختتم "جملة معلول حط الزغلول عادية للغاية، فهل يعقل أن لا نقول إسم الزعيم سعد زعلول، أو الفنانة فاتن حمامة، فكل شخص يرى الأمور بالمنظور الخاص به فقط، وفي نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك، قولت نفس الكلمة ولم يحدث أي إعتراض لأن النتيجة لم تكن كبيرة للغاية مثل مباراة القمة الأخيرة".

مجلس نقابة الإعلاميين يستدعي مدحت شلبي للتحقيق بشأن مباراة الزمالك والأهلي

قرر مجلس نقابة الإعلاميين يستدعي مدحت شلبي للتحقيق بشأن مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة يستدعى مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي.

وذلك من أجل التحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز هذا وبعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة ومن ماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.