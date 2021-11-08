/660419/استدعاء-6-من-مساعدي-الرئيس-الأمريكي-السابق-للتحقيق-في-اقتحام-الكابيتول

قامت لجنة تحقق في تمرد الكابيتول في 6 يناير، باصدار مذكرات استدعاء لـ 6 من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذين شاركوا في جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020. الأمر الذي زود من تصعيد تحقيق اللجنة في أصول الهجوم العنيف.

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وصرح رئيس اللجن النائب عن ولاية ميسيسيبي بيني تومسون، في بيان إن اللجنة كانت تطلب بشهادة ووثائق من مسؤولي حملة دونالد ترامب السابقين وغيرهم ممن وضعوا إستراتيجيات حول كيفية وقف التصديق على انتصار جو بايدن، ويأتي ذلك حسب وكالة أسوشيتد برس.

استدعاء 6 من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق للتحقيق في اقتحام الكابيتول

وقال بيني إن اللجنة أصدرت مذكرات استدعاء إلى ويليام ستيبين مدير حملة إعادة انتخاب ترامب لعام 2020 جيسون ميلر، كبير مستشاري الحملة، أنجيلا ماكالوم، مساعدة تنفيذية وطنية للحملة جون ايستمان، محام نصح الرئيس السابق مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب الذي تحدث مع ترامب قبل التمرد وبرنارد كيريك.