فيديو.. كلمة النائب العام أمام مؤتمر مكافحة الجرائم

جاء ذلك بحضور ممثلى هيئات الادعاء العام أعضاء اللجنة التنفيذية من دول: زامبيا، وموزنبيق، تنزانيا، رواندا، السنغال، موريشيوس، المغرب، بالإضافة إلى النواب العموم لكلٍّ من دول: أنجولا، جنوب إفريقيا، ناميبيا، كينيا، أوغندا.
وافتتح المستشار حماده الصاوى، النائب العام، الاجتماعَ بكلمةٍ أعرب فيها عن تقديره لاستجابة الحضور لدعوة النيابة العامة المصرية لحضور فعَاليات المؤتمر السنوى للجمعية، وما يبذلونه من جهود لإنجاح اجتماعاتها.
وأشار إلى نجاح الجمعية سَلَفًا فى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية عبرَ تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها فى أنشطة الجمعية؛ لبحث شؤونها وكيفية التصدى للتحديات التى تواجه العمل اليومى بالنيابات الأعضاء خلالَ الفترة الحالية، فضلًا عن تمكن الجمعية بمجهودات أعضائها وسعى رئاستها من عقد ورشتى عمل عبرَ ذاتِ التقنية؛ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات فى البلاد الإفريقية فى مجال تحقيقات الجرائم العابرة للأوطان.
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