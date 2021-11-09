فيلم تسجيلى عن دور النيابة والادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية

جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، فيلما تسجيليا دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام.





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