علاء عبد العال مديراً فنياً لإيسترن كامبني

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أعلن وائل فؤاد مدير التعاقدات ومدير شئون الاعبين بنادى إيسترن كومبانى "الشرقية للدخان"، عن بديل علاء نوح المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي علاء عبد العال بشكل رسمي لتولى قيادة الفريق خلفا لعلاء نوح، بعد التوصل لصيغة تفاهم بين الطرفين، على أن يقود الفريق في الجولة الرابعة في الدورى.

أول مباراة للشرقية بالدوري الممتاز

وفاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان بهدف نظيف، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين عصر ، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

وتمكن ذئاب الجبل أن يحصدوا أول 3 نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وفشل الشرقة للدخان في حصد أول نقاط البطولة خلال المشاركة الأولى له في الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة سموحة وايسترين كامبني

وانتهت مباراة سموحة والشرقية للدخان، بفوز الفريق السكندري بثلاثية نظيفة.

وتمكن سموحة أن يحقق الفوز الأول هذا الموسم بعدما تعادل في المباراة الأولى والثانية أمام الاتحاد اسكندري والمصري البورسعيدي.

ورفع سموحة رصيد من النقاط إلى 5، بينما لم يتمكن الشرقية للدخان حتى الأن أن يحصل على أي نقطة.

بذلك ينضم الشرقية للدخان إلى الإسماعيلي وفاركو بعدم تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

أحرز مروان حمدي الهدف الأول والثاني لسموحة، وزاد صديق اوالا النتيجة بالهدف الثالث لأصحاب الأرض.

الجولة الثالثة بالدوري

وشهدت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، على العديد من الأحداث خارج نطاق نتائج المباريات، وبالأخص من إعتراضات ومواقف غير لائقة في عالم كرة القدم.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.