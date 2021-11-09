/660424/عصام-عبد-الفتاح-لو-كان-في-احتواء-بمباراة-الأهلي-والزمالك-مكنتش-اتحسبت-ضربة-الجزاء-الأخيرة

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الحزن الذي اصابة من قبل الهجوم على محمد عادل حكم مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "خطأ محمد عادل في تصريحاته أنه حلل أداءه التحكيمي في المباراة وهذا خطئنا بالسماح بذلك".

وأضاف: "من المفترض ان يتم الإستماع من قبل المحللين لمداخلة محمد عادل، ونتمنى الكل يساعد مش يقف على الغلطة".

واختتم: "لو هناك احتواء في مباراة القمة من قبل الحم محمد عادل، فلن يكون هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي في نهاية المباراة".

وجاء عصام عبد الفتاح في مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم”، ليوضح الجدل الذي حصل بين جمهور الكرة المصرية لقطبي الكرة، والهجوم على محمد عادل.

تصريحات عصام عبد الفتاح

قال: "سمحنا بتصريحات محمد عادل بعد مباراة الأهلي والزمالك وهي لقاء قمة الكرة المصرية، ولكن السوشيال ميديا والمواقع وصلوا كلامه بالعكس للجمهور".

وزاد: "محمد عادل نجح في قيادة تحكم مباراة القمة ولم يكن هناك أحد مظلوم من الطرفين، وهو لم يخطئ في المباراة".

وواصل: "خطأ محمد عاد في تصريحاته أنه حلل أداءه التحكيمي في المباراة وهذا خطئنا بالسماح بذلك".

وأكمل: "لم يكن هناك حالة طرد لأحمة سيد زيزو لاعب الزمالك بعد تدخله على أفشة".

وأضاف: "ضربة الجزاء للزمالك صحيحه من خطأئين من عرقلة من علي معلول وشد لقميص الجزيري".

واختتم: "لم يحدث أخطاء تحكيمية بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

الجولة الثالثة بالدوري

وشهدت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، على العديد من الأحداث خارج نطاق نتائج المباريات، وبالأخص من إعتراضات ومواقف غير لائقة في عالم كرة القدم.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.