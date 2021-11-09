/660425/جيلبرتو-يتحدث-عن-لقاء-مصر-وأنجولا-ويكشف-سعادته-بفوز-الأهلي-على-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث جيلبرتو في تصريحات خلال برنامج ملعب أون على قناة " أون تايم سبورت" وقال "أنا تحت أمر الأهلي ومتاح لهم في أي وقت، وعلاقتي بهم ممتازة ولدي أمكانيات لأفيد بها النادي".

وأضاف: " تغير حسام البدري ودخول كيروش دليل على أهتمام مصر الكبير بالبطوله، وأنجولا تواجه صعوبات رغم وجود مدرب مميز ولكن يحتاج مسانده مع جميع عناصر اللعبة خاصة اتحاد الكرة، ومصر لديها دافع أكثر من أنجولا في المباراة القادم”.

وأكمل: " أنجولا تحتاج للفوز ولا يوجد شئ لنخسره، يجب تحقيق الفوز، لإثبات أننا كنا نسحق أفضل من ذلك".

وعن مباراة الأهلي والزمالك أختتم قائلا "لم أتابع لقاء الأهلي والزمالك، ولكن الفوز أسعدني ويثبت أن الأهلي فريق كبير بسبب فوزه على غريمة التقليدي في بداية الدوري هذا سيعطي دفعة للفريق للفوز بالدوري هذا الموسم، بعد خسارته الموسم الماضي وذلك سبب ألم كبير للنادي".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي