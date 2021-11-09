أول رد من حسن شاكوش على قرار إيقاف مسيرته الفنية:«معنديش شغلانة غيرها»

/660426/أول-رد-من-حسن-شاكوش-على-قرار-إيقاف-مسيرته-الفنيةمعنديش-شغلانة-غيرها

أعرب مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن حزنه بسبب قرار إيقاف مسيرته الفنية من قبل نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن الغناء هو مهنته الوحيدة.

دوت الخليج يرصد تعليق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على قراره إيقافه.

حسن شاكوش يرد على قرار إنهاء مسيرته الفنية مع عمرو أديب

قال شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية ال «Mbc مصر»: "لغاية آخر لحظة محترم قرار النقابة، أنا مشوفتش القرار، الناس اللي قالولي، و الشغلانة دي هي أكل عيشي"

وتابع: "أنا دلوقتي اقدر اشتغل برا مصر بس، دي أول غلطة ليا، حاولت اتصل بكذا حد في النقابة عشان نحل.. أنا مينفعش ابقى بشتغل برا مصر ومش عارف اشتغل في بلدي".

حسن شاكوش يكشف عن مصيره الفني

وأضاف: "دلوقتي بسجل أغاني انزلها الفترة الجاية، بس الواحد ملوش نفس، أنا اتصالحت أنا ورضا هو أخويا ومفيش أي مشاكل.. مستني شوية وهاخد إجراء وأحاول أقعد مع أستاذ هاني".

هاني شاكر يعلن انتهاء مسيرة حسن شاكوش

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حسم الجدل المثار حول مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش بعد أن أعلن الأخير استعداده لطرح أغنية جديدة مع زميله مطرب المهرجان عمر كمال.

وقال هاني شاكر خلال برنامج Et بالعربي: “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

وأضاف هاني شاكر، مشيرا إلى أن جراءة حسن شاكوش فاقت توقعه: “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا "ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين".

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

حسن شاكوش يتحدى النقابة معلنا تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة، وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي. لللجمهور.