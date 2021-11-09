/660427/ناقد-رياضي-يكشف-عن-تلاعب-تقرير-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر قناة "أون تايم سبورت 2" ببرنامج جمهور التالتة على الذي يقدمه إبراهيم فايق، بأن تقرير مباراة القمة الذي كتبه محمد عادل حكم المباراة تم التلاعب فيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: " أنه تم التلاعب بتقرير حكم المباراة لأنه كتب في تقريرة بأن هدف الأهلي الأول أحتسب لـ أليو ديانج، ليتفاجئ الجميع أنه في الأخير الهدف تم أحتسابه لأبو جبل حارس مرمى الزمالك كهدف ذاتي"

وخرج محمد عادل بتصريحات بالأمس وقال “أون تايم سبورت”:"أصعب لحظات المباراة كانت بعد الهدف الثالث للأهلي، شعرت بتوتر لاعبي الزمالك خوفاً من خروج المباراة بنتيجة كبيرة، في السماعات مع الزملاء كنت بقولهم "دلوقتي احنا في مرحلة الإدارة"، سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة "كارت في كارت وطرد" ويبقى انت لم تحتوي اللاعبين".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث.

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي