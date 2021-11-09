فى جلاسكو.. وزيرة البيئة: التمويل التحدى الحقيقى لـ قضية تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحوار الوزارى الأول رفيع المستوى لتمويل المناخ والذى شارك فيه بير بولوند وزير البيئة الكندى ناقش قضايا التمويل المناخى من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل المناخى، وتحسين حجم وفعالية التكيف بالإضافة إلى الاتجاهات المالية المستقبلية فى تعبئة التمويل المناخى وذلك بالاعتماد على التقرير الموجز الصادر عن فترة العامين حول البلاغات الوطنية طبقا لاتفاق باريس.





واستعرضت الوزيرة، خلال ترؤسها الجلسة العامة بـ مؤتمر الأطراف الـ 26 فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، مسارات المناقشة خلال الجلسة ومن أهمها قضايا الدعم المالى لتنفيذ اتفاق باريس وحشد 100 مليار دولار و كيف يمكننا ضمان تعبئة المزيد من تمويل التكيف مع وصول هذا الدعم لمستحقيه لتحقيق أهداف باريس كذلك مناقشة أساليب تحقيق التوازن بين انخفاض الانبعاثات والتنمية المرنة للوفاء باحتياجات وأولويات البلدان النامية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه على الرغم من المعلومات المهمة الواردة بالتقارير الوطنية إلا أن المفاوضات تحتاج إلى تضمين مزيد من المعلومات خاصة فيما يتعلق بالمقياس الإرشادى المعلومات الكمية، والأدوات والقنوات فيما يتعلق بالتمويل، كذلك وضع تعريف أوضح للتمويل المناخى، وكيفية تحديد التقدم من حيث الموارد الجديدة والإضافية والتوازن بين التكيف والتخفيف، مرحبة بخطة العمل والالتزامات الجديدة التى تم وضعها من قبل الدول المتقدمة، مؤكدة أنه مازال هناك قلق من الدول النامية لعدم وصول التمويل إلى 100 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التكيف المالى داخل الدول النامية يحتاج إلى التعاون على كافة المستويات لضمان وصول هذا التمويل للدول النامية مما يدعم بناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف بما فى ذلك القطاع الخاص.

كما أشارت فؤاد، إلى أن خطة التمويل لا تتضمن كيف سيتم تعبئة تمويل القطاع الخاص خاصة أن جميع التقارير سواء كانت من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو غيرها أشارت بوضوح إلى أن تمويل القطاع الخاص لا يزال متأخرًا وأن المصدر الرئيسى للتمويل لا يزال من مصادر عامة، لذا طالبت "فؤاد"، بضرورة إيجاد اتفاق يتجاوز التعريف التشغيلى لتمويل المناخ، ومنهجيات أكثر وضوحًا للمتابعة، بما يضمن تحقيق المصداقية والتسليم والثقة من قبل جميع أصحاب المصلحة بما فى ذلك المجتمع المدنى، مشددة على ضرورة وصول أصوات اكثر البلدان تأثرًا ، مشيرة إلى التجربة المصرية والتى اتخذت العديد من الخطوات فى مجال تمويل المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة دمج عمليات تمويل المناخ بمصالح المجتمعات المحلية، ومن هنا لدينا محورين هامين للعمل بجلاسكو أو بعدها فى ملف التكيف وهما تسهيل عملية الحصول على تمويل المناخ ودمج مصالح السكان المحليين، موضحة أهميتهما فى إحداث فرق سريع فى حربنا تجاه آثار تغير المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها، بكافة التعهدات الجديدة الصادرة خلال الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف فى جلاسكو، ولاسيما التمويل الإضافى المتعلق بالمناخ الذى قدمته البلدان المتقدمة والمساهمون الرئيسيون فى تمويل المناخ، مشددة على ضرورة استمرار العمل ليكون مستدامًا وبما يساهم فى انعكاسه بصورة واقعية بعملية المفاوضات.