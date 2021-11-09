فيديو.. عمرو أديب ينتقد تهنئة الأهلى لأبوتريكة: فاقد لحسن السمعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الإثنين: "النادى الأهلى حاطط تهنئة لواحد فاقد لحسن السمعة وده بقرار من المحكمة، النادى الأهلى بيرفع من شأن وبيأيد وبيهنى أبوتريكة، ودى غلطة متقعش فيها مؤسسة تربوية".

وأوضح أن الأهلى نظم احتفالية منذ أسبوعين بحضور رئيسه محمود الخطيب، ووضع ضمن الاحتفالية صور أبوتريكة وأم كلثوم، وتساءل: "أبوتريكة مدرج على قوائم الإرهاب، والكلام ده مش بيتعمل فى فرنسا ولا أمريكا، لو فيه حد عليه حكم لا يتم الإشارة له فى أى محفل رسمى، وأى مؤسسة بتعمل ده بتغلق فورا".

وأكد أن أبوتريكة لم يعز فى ضابط استشهد، مضيفًا: "ولادنا استشهدوا وعمره ما عزى فى ضابط ولا عسكرى، ده كان بيزور أهالى الإرهابيين اللى قتلوا الناس فى كرداسة، وأى حد فاكر إنى بلعبها أهلى وزمالك يبقى ساذج وغلطان، أنا بتكلم عن البلد".

وتابع: "انتوا نسيتوا.. أجبلكم جثث الناس من الشوارع تانى، وولادنا من سينا وجثثهم عليها الدم والرمل، أعمل إيه عشان تفتكروا، أنا مش ضد تهنئة أبوتريكة ولو مصر كلها هنأت أبوتريكة أنا معنديش مشكلة، إنما النادى الأهلى لا".