هل يجب قضاء الصلوات الفائتة على الفور؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال إجابتها على سؤال: "مضى على وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضى هذه الصلوات، فكيف أقضى؟: "يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها فى اليوم نفسه مرتبة إلا إذا زادت عن 5 صلوات".

وأضافت: "فإذا زادت على ذلك كثيرا فليقض مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَسِى صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".. متفق عليه".