وزير المالية: نتوقع رفع مليون فاتورة إلكترونية يوميا بحلول مارس 2022

جدة - نرمين السيد - توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقوم الشركات المنضمة لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية برفع مليون وثيقة يوميا بحلول مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الشركات الحالية تقوم برفع نحو 500 ألف فاتورة إلكترونية يوميا.





وقال، خلال كلمته بالندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الإثنين، أن يصل عدد الشركات المسجلة فى نظام الفاتورة الإلكترونية نحو 200 ألف شركة مقارنة بنحو 5 آلاف شركة حاليا وذلك فى إطار استكمال مسيرة التحول الرقمى.

وأكد معيط أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى تسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح أن أبرز التحديات التى سيتم التصدى لها خلال العام المقبل، هى منظومة ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أنه حتى الآن، لا يتجاوز عدد الشركات المسجلة ضريبيا 45%، من إجمالى عدد الشركات العاملة فى السوق المصرية، ما يعنى أن نحو 55% من الشركات تعمل ضمن القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التى سيبدأ تطبيقها أول أبريل المقبل سيسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف وزير المالية أنه يجرى حاليا، إعداد البرامج الخاصة بتطبيق الإيصال الإلكترونى ومن خلال ماكينات الإيصال الإلكترونى سيتم الربط المباشر بين التجار ومصلحة الضرائب، لمراقبة التعاملات التجارية، ويعد تعطيل أى جهاز بمثابة تهرب ضريبى.

ونوه بأنه فى إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، تم فتح باب التعيين لنحو 2000 شاب من خريجى الجامعات بتقدير لا يقل عن جيد جدا، تم تعيين 1500 شاب وجارى تعيين 500، كما سيتم إعطاء دورات تدريبية للكوادر العاملة فى الضرائب.