مصر تعزى النيجر فى ضحايا حريق هائل نشب بـ إحدى المدارس

جدة - نرمين السيد - قدمت مصر تعازيها لـ جمهورية النيجر الشقيقة، إثر الحادث المأساوى الذى شهدته، أمس الإثنين، والناجم عن وقوع حريق فى إحدى المدارس بمدينة مارادى جنوب البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.





جاء ذلك، فى بيان رسمى لـ وزارة الخارجية نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وأضاف البيان، أن مصر، حكومةً وشعبًا، يعربان عن صادق مواساتهما لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدةً على وقوفها بجوار النيجر فى هذا الظرف الأليم.

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