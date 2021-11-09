المرور تعلن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور، فى بيان لها، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت أنه تم إغلاق بوابات محور روض الفرج حتى منزل الصحراوى أمام حركة المرور، لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية.

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