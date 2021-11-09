الشبورة تغلق طريق العلمين الصحراوى

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور، فى بيان لها، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وخصوصا فى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت، أمس، أنه تم إغلاق بوابات محور روض الفرج حتى منزل الصحراوى أمام حركة المرور، لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية.