الأرصاد تكشف عن مناطق وجود الشبورة الكثيفة.. وتحذر السائقين

جدة - نرمين السيد - حذر خبراء الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، حاليا، وعلى بوابة رسوم الأسكندرية، والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.





ولفتت الأرصاد إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وقدمت الأرصاد نصائح خلال هذه الفترة بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفى الصباح الباكر. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار حالة من الاستقرار التام فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة مع ظهور الشبورة المائية على عديد من المدن، يصاحبها انخفاض الرؤية الأفقية إلى 800 متر. وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى، حيث تكون الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وسرعان ما يزول الضباب مع سطوع الشمس.

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