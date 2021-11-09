ما حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر عن الكاش؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ"، ولما ثبت: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشترى البعير بالبعيرين إلى أجل".

وأضافت الإفتاء: "ويؤكد ذلك، ما ثبت أن بريرة رضى الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما، فالزيادة المعلومة فى الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا، إذ هى مِن قبيل المرابحة".