جدة - نرمين السيد - علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات ومعارض السيارات، بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها.





وقال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن قرار جهاز حماية المستهلك محترم جدا ويقف إلى جانب المستهلك، مؤكدا أن هذه القرارات ستظهر كثيرا من الحقائق. ولفت إلى أن الموزع هو السبب الرئيس فى ظاهرة "الأوفر برايس" على أسعار السيارات، لافتا إلى إن جميع ماركات السيارات تراجع إنتاجها فى الفترة الحالية بنسبة كبيرة، وأن وكيل السيارات إذا لم يستطيع توفير ماركات السيارات علية التوقف عن العمل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من رابطة تجار السيارات بعد قرار جهاز حماية المستهلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.