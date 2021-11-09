طقس الثلاثاء.. شبورة كثيفة واستقرار لـ الحرارة.. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، "نهارا"، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب البلاد.. و"ليلا" لطيف في أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.





وكشفت الأرصاد تكون الشبورة المائية من 5 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء . حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما حالة البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية : شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الإسكندرية 27 19 وادى النطرون 27 20 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 20 دمنهور 28 19 بلطيم 28 20 مطروح 24 18 السلوم 26 15 سيوة 26 14 بورسعيد 27 22 دمياط 28 21 الزقازيق 30 20 المنصورة 29 19 الاسماعيلية 29 18 السويس 29 20 العريش 28 19 رفح 28 18 رأس سدر 31 18 نخل 28 11 نويبع 30 22 طابا 29 20 كاترين 27 12 الطور 29 20 شرم الشيخ 31 22 الغردقة 30 20 مرسى علم 30 20 الفيوم 30 17 بنى سويف 30 17 المنيا 30 17 أسيوط 31 16 سوهاج 32 17 قنا 34 18 الأقصر 34 19 أسوان 35 20 ادفو 35 20 أبوسمبل 34 21 الوادى الجديد 34 15 حلايب 28 22 شلاتين 31 20

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