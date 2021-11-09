حماية المستهلك: تفعيل مزيد من الإجراءات لـ إنهاء «الأوفر برايس»

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على حماية المستهلك بشكل استباقى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات الاستباقية حيال عدد من السيارات التى كانت تعانى من الأعطال.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه سيتم تفعيل مزيد من الإجراءات لإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" على أسعار السيارات، مؤكدا أن هذه الظاهرة على أسعار السيارات تأتى من حركة تداول السيارة حتى الوصول إلى المستهلك. جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك نشر، أمس الإثنين، قرار الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" فى الجريدة الرسمية. وتضمنت المادة الأولى من قرار حماية المستهلك المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم: "إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها موضحا به الآتى "النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة – الكماليات"، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامى للسيارة، وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه، ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، يعاقب بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.

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