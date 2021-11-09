أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا محاكمة عائشة خيرت الشاطر نجلة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و30 آخرين، فى اتهامهم بالاشتراك فى جماعة إرهابية وتمويلها.

القاهرة

يُعقد، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع المشترك الـ31 بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسئولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، وكذلك اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين فى دورته الـ85.

أديس أبابا

يطلق الاتحاد الإفريقى الحوار الإفريقى لمكافحة الفساد تحت شعار "المجموعات الاقتصادية الإقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة فى تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن منع الفساد ومكافحته".

أديس أبابا

يقوم الاتحاد الإفريقى، عبر مفوضية الشئون السياسية والسلام والأمن، بترشيح المجموعة الثانية من سفراء الشباب الأفارقة من أجل السلام، كجزء من الاحتفالات بمناسبة يوم الشباب الإفريقى.

باريس

يلقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كلمة حول الوضع الصحى لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا وفى قارة أوروبا.

موسكو

يقوم وزير الخارجية البيلاروسى فلاديمير ماكى بزيارة إلى موسكو للمشاركة فى اجتماع مشترك لمسؤولى وزارتى الخارجية فى روسيا وبيلاروسيا.

موسكو

تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع جزر البهاما وإيران وهولندا والنرويج وعُمان وسلوفينيا وتونس والسويد وتايلاند.

فيينا

ترفع النمسا القيود المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا، ردًا على خطوة موسكو.

كاتمندو

يقوم رئيس أركان الجيش النيبالى الجنرال برابورام شارما بزيارة رسمية إلى الهند تستغرق أربعة أيام.

أبو ظبى

تستأنف شركة طيران الإمارات خدمة السفر إلى الجزائر بمعدل رحلتين فى الأسبوع من دبى إلى الجزائر العاصمة.

القاهرة

تُسيِّر شركة "مصر للطيران" 71 رحلة جوية تنقل على متنها 6976 راكبًا إلى وجهات مختلفة بالعالم.

الشارقة

يشارك الفنان محمد صبحى فى الندوة التى ينظمها معرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته الـ40 تحت عنوان "الفن وبناء الإنسان".

القاهرة

يناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، على مسرح النافورة بالأوبرا، فى الثامنة مساءً، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية.

القاهرة

تقدم فرقة العارف لمحبى الإنشاد الدينى، على مسرح النهر بـ ساقية عبدالمنعم الصاوى، فى تمام السابعة مساءً، عرضها فى مدح النبى، صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية الأخرى ومنها رقصة التنورة والمولوية.

القاهرة

تنطلق أولى فعاليات برتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين المركز القومى للسينما وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك فى التاسعة صباحًا، بمقر مركز الثقافة السينمائية.

القاهرة

يبدأ بيت السنارى، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أول اختبارات الورشة المجانية لاكتشاف مواهب الغناء والعزف.

الغردقة

تُسيِّر مديرية الصحة بالبحر الأحمر عدة قوافل طبية وعلاجية شاملة بمدن المحافظة تضم جميع التخصصات الطبية، وتقوم بالكشف والعلاج المجانى وإجراء العمليات الجراحية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة بتوفير خدمات طبية ورعاية صحية للمواطنين.