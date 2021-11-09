/660429/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، مباريات الدور التمهيدى لمسابقة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات كأس مصر الصيد بالدقي أمام فريق جولدي الساعة الثانية ظهرا إسكو اللجنة الرياضية للتربية والتعليم الساعة الثانية ظهرا الطائرات أمام فريق مصر الجديدة للإسكان والتعمير الساعة الثانية ظهرا مركز شباب سيدي غازي أمام فريق طنطا‏ الساعة الثانية ظهرا ميجا سبورت أمام م ش منية سمنود الساعة الثانية ظهرا دلفي امام فريق طلائع الاسطول الساعة الثانية ظهرا مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات فيهيجا كوينز أمام فريق الجيش الملكي في تمام الساعة الرابعة عصراً ريفيرز أنجيل أمام فريق صن داونز الساعة السابعة مساءً.

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