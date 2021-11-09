تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد أنجولا

يدخل منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".