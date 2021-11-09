كثافات مرورية أمام قصر العينى الفرنساوى.. اعرف الطرق البديلة

جدة - نرمين السيد - وتم إخطار غرفة عمليات محافظة القاهرة، كما تم إرسال 6 شفاطات يجرى حاليا، عملية الإصلاح، وسط انتشار الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية. ويفضل القادم من كوبرى الجامعة، ومناطق المنيل سلوك نفق الملك الصالح، وكذلك كثافات القادم من جاردن سيتى والتحرير ومتجه للمعادى، يفضل استخدام مناطق عابدين وشارع القلعة، ومنه لـ السيدة عائشة، وسلوك محور الأوتوستيراد.

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