انتظام الحركة المرورية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى

جدة - نرمين السيد - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعى، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام حركة السيارات فى الوصلة من مدينة بنها حتى طلعة الطريق الدائرى، مع وجود الشبورة المائية بكثافة على الطريق.





وتواجد رجال المرور أمام طلعة الطريق الدائرى للعمل على تنظيم حركة السيارات القادمة من محافظات الدلتا. وانتظمت حركة المرور من الطريق الدائرى حتى ميدان المؤسسة، كما انتظمت الحركة بطول طريق الكورنيش من منطقة المظلات حتى ميدان التحرير، عدا منطقة روض الفرج والرملة، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات.

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