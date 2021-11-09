صحف القاهرة تبرز توافق السيسى وماكرون على دعم المسار السياسى فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر أمس، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس المؤتمر الدولى حول ليبيا خلال الشهر الحالى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس الفرنسى عبر عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس بشأن القضية الليبية، فى ضوء تقدير الجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، التى عززت المسار السياسى لحل القضية، وهو الأمر الذى رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين فى هذا الملف المهم.

من جهته، استعرض الرئيس السيسى الموقف المصرى الثابت من القضية الليبية، وجهود مصر فى دفع مسارات تسوية القضية، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وتوافق الرئيسان على دعم المسار السياسى القائم، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى موعده المقرر فى نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التى تسهم فى تأجيج الأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية فى إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصة توطين الصناعة بمصر.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع فى السودان، حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة فى السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السودانى، ويحافظ على المسار الديمقراطى للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة تغليب كل الأطراف السودانية الشقيقة المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطنى.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر، باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم، مشيرا إلى أهمية العدل، باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء، وعدم التدخل فى عمله.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى، الذى تنظمه النيابة العامة المصرية، حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، بحضور النائب العام، المستشار حماده الصاوى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسى رحب بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر.

كما استعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة فى إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، التى تقوم على احترام الاختلاف فى منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعى الفهم الكامل لهذه المسألة، من أجل استيعاب التنوع الاجتماعى والاقتصادى والحضارى، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.

كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالى، الذى تنظمه النيابة العامة المصرية، بهدف تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى، خاصة مع الأزمات المتعددة التى تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسى فى إشعالها، فضلا عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذى يجمع بين أعضاء جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم إسهامه فى تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام على النحو الذى يعزز آليات التعاون القضائى الدولى والعمل الإفريقى والعربى المشترك.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، الذين توجهوا بالشكر للرئيس ومصر على استضافة هذا المؤتمر المهم الذى يبرز اهتمام مصر، بتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمى. كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس.

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير فى جميع أرجاء مصر، لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة فى غد أفضل، وبالتوازى مع تحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء الإنسان المصرى، وتمتعه بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة تطبيق جميع المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستديمة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً فى وسائل النقل الجماعى، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفاعليات العالمية المختلفة فى مصر.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد «متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية».

وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية فى إطار مدينتى العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

كما اطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط فى إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، الذى يهدف لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحى، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ووجه الرئيس بالانتهاء من جميع مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضارى ذى الطابع المعمارى العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.