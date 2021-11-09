جامعة القاهرة: جاهزون لإجراء الانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر انطلاقها بفتح باب الترشح اعتبارًا من 18 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم فى تكوين شخصية الطلاب.





وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على عدد من المحاذير التى تخرج عن إطار القيم الجامعية وقواعد المنافسة الشريفة، وعلى رأسها حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أى تجاوزات فى حق الآخرين، مشددا على أن الجامعة ستتعامل مع أى خروج عن القواعد الجامعية بحسم وشطب أى مرشح لا يلتزم بالقواعد.

وأكد الدكتور الخشت، أن الهدف من تطبيق القواعد هو إرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين جميع الطلاب من أجل توفير بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة، موضحا أن الجامعة ستقدم كعادتها نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح الحرم الجامعى اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه وفقًا للجدول الزمنى المعتمد من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

وشدد الدكتور الخشت، على أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية خاصة وأن الانتخابات الطلابية ليست مجرد نشاط طلابى، وإنما جزء مهم من تكوين شخصية الطالب المتكاملة سواء المرشحين أو الناخبين، ولذلك يجب على المرشحين أن يكونوا صادقين فى خدمة زملائهم من خلال الاتحادات الطلابية وهو ما يتطلب تقديم برامج انتخابية بأفكار جديدة ومبتكرة تتناسب مع رؤية الجامعة فى إعداد أجيال قادرة على القيادة، وتعميق تجربة جامعة الجيل الرابع.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات الطلابية لأنها جزء من إعداد الشخصية وتكريس مفهوم المشاركة الديمقراطية المنضبطة فى الاستحقاقات الانتخابية واختيار ممثليهم لأنه حق وواجب، مع ضرورة إخضاع عملية الاختيار لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، ويكون الاختيار بناء على قدرة المرشح على تقديم الخدمات والأنشطة الطلابية.