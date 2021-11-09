بروتوكول تعاون للتعامل الآمن مع الأجزاء الإلكترونية منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى".





وأشار التقرير إلى أن بروتوكول التعاون يهدف لبناء القدرات اللازمة للتعامل الآمن مع الأجزاء الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية وإعادة استخدامها مرة أخرى، مما يساهم فى فتح فرص عمل للشباب وتوفير تكلفة استيراد الأجهزة الجديدة، وذلك من خلال إعداد منهج علمى للتدريب على فك واختبار الأجزاء واستخدام المكونات التى تصلح للعمل لتجميع أجهزة يعاد استخدامها مرة أخرى، إلى جانب تدريب المتدربين على المنهج العلمى الذى تم إعداده من قبل فريق عمل معهد بحوث الإلكترونيات، وتنفيذ برنامج لحاضنة ريادة الأعمال فى مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الإلكترونية للتأهيل لإنشاء شركات للشباب فى مجالات تدوير الأجهزة المستعملة والمنتهية الصلاحية.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم أن توقيع البروتوكول خطوة أولى لتنفيذ الأنشطة والأعمال التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى عقد فى شهر يوليو الماضى بين الأطراف الثلاثة، موضحة أن البروتوكول يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية الحالية للمعهد، لإنشاء معمل مركزى بحثى لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية، وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها.

وقع البروتوكول عن معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين محرم، وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور خالد العطار نائب الوزير للميكنة والتحول الرقمى والتنمية الإدارية، وعن مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"، الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذى للمركز.

جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات وضعت دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائرى - من خلال الباحث الرئيسى للمشروع الدكتورة شيرين محرم، ويهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات فى مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية، بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية فى مصر.