وزير النقل يلتقي رئيس شركة سيمنز الألمانية العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع...

الوزير : القيادة السياسية وجهت بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل سيمنز في مصر لتكون نواة للصناعة العالمية للسوق المصري او لافريقيا او للشرق الأوسط٠
التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السيد رولاند بوش رئيس شركة سيمز الألمانية العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح ودعم التعاون المشترك في تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر بإجمالي اطوال حوالي 2000كم
في بداية الاجتماع أشاد رئيس سيمز بالنجاح الذي يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA 2021 وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل مؤكدا على الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية،
ثم تطرقت المباحثات الى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط (السادس من أكتوبر/ اسوان) والخط الثالث وهو خط (الغردقة /سفاجا/ قنا/ الاقصر ) ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك
وأكد الوزير ان توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل سيمنز في مصر لتكون نواة للصناعة العالمية سواء للسوق المصري او لافريقيا او للشرق الأوسط٠ وكذلك توطين صناعة النقل مع المصانع والشركات المصرية مثل سيماف او نيرك المصرية الوطنية بالإضافة ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لدعم المكون المصري المحلي
وأكد رئيس شركة سيمز الألمانية على التعاون مع وزارة النقل في توطين هذه الصناعة في مصر لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها الى إفريقيا
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