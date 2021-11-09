بعد تحسن الأحوال الجوية.. المرور تعيد فتح طريقى الإسكندرية والعلمين الصحراوى

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور ، صباح اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقى الإسكندرية والعلمين الصحراوى عقب انقشاع الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.
كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسكندرية و طريق العلمين الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية اللازمة .
وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور ، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا علي سلامتهم.
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