/660435/دعاء-عريبي-تتقدم-بسؤال-لوزير-التعليم-بشأن-مناهج-الصف-الرابع-الابتدائي

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، موجه الي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بخصوص مناهج الصف الرابع الابتدائي، لافتة إلى وجود شكوى عامة من أهالي الطلبه مفادها ان العبء المعرفي الذي يتحمله الطالب في المناهج المقرره عليهم تفوق قدرة الطالب المتوسط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم دعاء عريبي بسؤال لوزير التربيةوالتعليم

صالون التنسيقية

هذا ويطرح صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاش حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غدا الثلاثاء الساعة ٩ مساء.

وذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

ومن المقرر أن يكون ضيوف الصالون والمشاركين في النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .