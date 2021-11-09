/660437/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الزمالك-القادمة

أنتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الزمالك القادمة:

الجولة الرابعة: الإسماعيلي لأملم نظيرة الزمالك استاد الإسماعيلية - 19 نوفمبر - 5:30 مساء .

الجولة الخامسة: الزمالك أمام البنك الأهلي في استاد القاهرة يوم 22 نوفمبر يوم 8 مساء .

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في استاد بتروسبورت يوم 25 نوفمبر 5:30 مساء .

الجولة السابعة: المقاولون ضد العرب الزمالك في استاد بتروسبورت يوم 21 ديمسبر 8 مساء .

الجولة الثامنة: الزمالك أمام غزل المحلة في استاد القاهرة 25 ديسمبر يوم 5:30 مساء .

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.