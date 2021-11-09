وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بإنشاء مصانع للشركات العالمية مثل سيمنز

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير وزير النقل، رولاند بوش رئيس شركة سيمنز الألمانية العالمية، لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة- العلمين- مطروح" ودعم التعاون المشترك فى تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة فى مصر بإجمالى اطوال حوالى 2000 كم.





وأشاد رئيس سيمنز، وفقا لبيان صحفى، بالنجاح الذى يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكى TrANS MEA 2021 وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل، مؤكدا على الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجارى تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية.

ثم تطرقت المباحثات إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثانى من الشبكة وهو خط (السادس من أكتوبر- أسوان) والخط الثالث وهو خط (الغردقة - سفاجا- قنا- الأقصر) ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى فى مجال التعاون المشترك.

وأكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل سيمنز فى مصر، لتكون نواة للصناعة العالمية سواء للسوق المصرى أو إفريقيا أو للشرق الأوسط، وكذلك توطين صناعة النقل مع المصانع والشركات المصرية مثل سيماف أو نيرك المصرية الوطنية، بالإضافة ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لدعم المكون المصرى المحلى.

وأكد رئيس شركة سيمنز الألمانية على التعاون مع وزارة النقل فى توطين هذه الصناعة فى مصر، لتكون البوابة التى يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.