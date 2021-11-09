وزيرة البيئة تناقش دور الشباب فى تقديم حلول مبتكرة لموضوعات المناخ بجلاسكو

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها فى الشق الوزارى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، ممثلى الدائرة الرسمية للأطفال والشباب فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للتعرف على أنشطتهم وجهودهم فى دعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ من خلال دمج الشباب والأطفال.





وتعرفت الوزيرة من الشباب على مهمتهم خلال مؤتمر المناخ الحالى COP26، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى ما يقرب من 20 مجموعة عمل تتابع أنشطة المؤتمر المختلفة، خصوصا مفاوضات تمويل التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الموضوعات الجانبية الأخرى كدمج النوع وحقوق الإنسان والطاقة المتجددة.

وأكد ممثلو دائرة الشباب أن أنشطتهم تمتد فى الفترات البينية لمؤتمر المناخ، معربين عن تحمسهم للعمل مع الجانب المصرى بعد انتهاء أعمال مؤتمر جلاسكو.

كما تناول اللقاء مؤتمر الشباب COY الذى يتم تنظيمه ضمن الفعاليات الأولى لمؤتمر المناخ، وكيفية تنظيمه والآلية المتبعة فى اختيار المشاركين، والموضوعات المزمع مناقشتها فى مؤتمر الشباب COY17، والمشاركة المصرية فيه سواء بممثلين عن شباب مصر ودعم الموضوعات المطروحة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تحمسها للاطلاع على ما سيقدمه لها الشباب من مقترحات ومشاركات وتوقعات لمؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات التى يمكن طرحها فى مؤتمر الشباب COY السابق له.