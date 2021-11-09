المناطق البديلة.. كثافات مرورية مرتفعة أعلى  كوبرى الفنجرى القديم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك نتيجة وجود فاصل عارض أعلى كوبرى الفنجرى القديم واستخدام حارة واحدة لقائدى السيارات، وجارى إصلاح الفاصل وسط انتشار الخدمات المرورية.

ويفضل للقادم من مدينة نصر ومتجه لمناطق الحدائق والزاوية، سلوك شارع امتداد رمسيس ومنه إلى شارع لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعى، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام حركة السيارات فى الوصلة من مدينة بنها حتى طلعة الطريق الدائرى، مع وجود الشبورة المائية بكثافة على الطريق.

وانتظمت حركة المرور من الطريق الدائرى حتى ميدان المؤسسة، كما انتظمت الحركة بطول طريق الكورنيش من منطقة المظلات حتى ميدان التحرير، عدا منطقة روض الفرج والرملة، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات.