الرى: صيانة القناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية بتكلفة 65 مليون جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، لاستعراض موقف تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية التى يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية.





خلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذى يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى، وتم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ 18 مايو 2021، والانتهاء من أعمال البت الفنى، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة للبدء فى التنفيذ، وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات 7 ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى "أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة".

كما تم عرض موقف أعمال الصيانة التى يقوم بها القطاع للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بجميع عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة سنوية تصل إلى حوالى 65 مليون جنيه، مثل عمليات تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية، وتدعيم قنطرة عمر بك، كما يتم تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

الجدير بالذكر أنه وفى إطار تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، أشرف قطاع الخزانات والقناطر الكبرى على تصميم وتنفيذ 3 قناطر هى "قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد".

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانه ومراشمة ودهان للبوابات بعد تجفيف الفتحات وتحديث منظومة تشغيلهم وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائى.

كما نفذ القطاع عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، من خلال صيانة وتدعيم البوابات الرئيسية للهويس ومراشمة ودهان العناطر الحديدية وصيانة أجهزة الرفع واللوحات الكهربائية وإحلال جهاز قياس منسوب المياه وتركيب منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لاستخدام الطوارئ وتجديد دوائر الإنارة بالهويس، وأدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح 11 دقيقة فقط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

كما يتم تنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500، من خلال تأهيل وصيانة وتشغيل الكبارى السطحية المتحركة على المجرى المائى للترعة للعمل بسهولة ويسر، وعددها 13 كوبرى مشاه ملاحى سطحى وكوبرى سيارات ملاحى سطحى، كما يتم تأهيل 3 أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

كما يجرى القطاع حاليا العديد من الدراسات مثل دراسة تأهيل الكوبرى "الخرسانى الثابت والمعدنى المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو 35.00- أعمال جسات ورفع مساحى وجس صوتى للعديد من القناطر.

وفى إطار المساهمة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ، ولرفع معدلات التنفيذ بالمشروع، يساهم قطاع الخزانات فى أعمال تأهيل الترع، وتم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 75 كم، وجارى العمل فى تأهيل 173 كم أخرى، كما أسند القطاع أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 61 كم وجارى استكمال الإجراءات لبدء العمل قريبا.