عبد العاطى يتابع أعمال إحلال وتأهيل منشآت الرى وتطوير القناطر بمختلف محافظات...

- الانتهاء من أعمال البت الفنى وبدء التفاوض مع الشركات المنفذة لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

- أعمال صيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية بتكلفة سنوية تصل إلى حوالى ٦٥ مليون جنيه

- تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا ، وعدد (٢٥) فتحة بقناطر زفتى على فرع دمياط ، وهويس وقنطرة فم المنصورية ، وقنطرة عمر بك

- تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية

- تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة ، وتأهيل أهوسة وكبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية

- تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر فى إطار مشروع مصرف بحر البقر

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السيد المهندس/ ايهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستعراض موقف تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية التى يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذى يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى ، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١ ، والانتهاء من أعمال البت الفنى ، وجارى التفاوض مع الشركات المنفذة للبدء فى التنفيذ ، وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات عدد (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

كما تم عرض موقف أعمال الصيانة التى يقوم بها القطاع للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل الى حوالى ٦٥ مليون جنيه ، مثل عمليات تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية ، وتدعيم قنطرة عمر بك ، كما يتم تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

الجدير بالذكر أنه وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر .. فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. فإنه يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانه ومراشمة ودهان للبوابات بعد تجفيف الفتحات وتحديث منظومة تشغيلهم وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

كما قام القطاع بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، من خلال صيانة وتدعيم البوابات الرئيسية للهويس ومراشمة ودهان العناطر الحديدية وصيانة أجهزة الرفع واللوحات الكهربائية وإحلال جهاز قياس منسوب المياه وتركيب منظومة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لإستخدام الطوارئ وتجديد دوائر الإنارة بالهويس ، وقد أدت أعمال التحديث لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح ١١ دقيقة فقط ، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.

كما يتم تنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ ، من خلال تأهيل وصيانة وتشغيل الكبارى السطحية المتحركة على المجرى المائى للترعة للعمل بسهولة ويسر ، وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، كما يتم تأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

كما يقوم القطاع حالياً بإجراء العديد من الدراسات مثل (دراسة تأهيل الكوبري "الخرساني الثابت والمعدني المتحرك" أعلى سد ومفيض دمياط - دراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو ٣٥.٠٠ - أعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر).

وفى إطار المساهمة في المشروع القومى لتأهيل الترع ، ولرفع معدلات التنفيذ بالمشروع .. يساهم قطاع الخزانات فى أعمال تأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن ٧٥ كيلومتر ، وجارى العمل في تأهيل ١٧٣ كيلومتر أخرى ، كما قام القطاع بإسناد أعمال تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦١ كيلومتر وجارى استكمال الإجراءات لبدء العمل قريباً.