وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بفيروس كورونا

/660442/وفاة-الفنان-أحمد-خليل-متأثرا-بفيروس-كورونا

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر، الفنان الكبير أحمد خليل عن عمر يناهز ال 80 عام، متأثرًا بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان الكبير أحمد خليل.

تشيع جثمان أحمد خليل عقب صلاة الظهر

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد خليل

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل أمس، تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

إصابة أحمد خليل بفيروس كورونا

يشار إلى أن خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

آخر أعمال أحمد خليل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا»، والتي عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

السيرة الذاتية لأحمد خليل

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي). سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل (الساقية تدور)، اشتهر خليل من مسلسل (هوانم جاردن سيتي)، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).